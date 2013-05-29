ياباني في الـ16 من عمره ينفق 42 ألف يورو في الحانات

أنفق شاب ياباني 42 ألف يورو على الشمبانيا وغيرها من المشروبات الكحولية في الحانات، بواسطة بطاقة ائتمانية "استعارها" من والده الذي لن يتكبد التكلفة الإجمالية في نهاية المطاف، بحسب إحدى المحاكم.

وقد قام الشاب البالغ من العمر 16 عاماً بجولة مع صديقه على النوادي الليلية في كيوتو عاصمة الإمبراطورية السابقة غرب اليابان. وقد دفع بواسطة بطاقة والده عدة زجاجات ويسكي وشمبانيا، من بينها زجاجة كلفت 380 ألف ين أي ما يعادل 2900 يورو، على ما أفادت وسائل الإعلام اليابانية. وقد دعي الشاب الذي لم يكشف عن اسمه بسبب سنه لتناول المشروبات الكحولية في النوادي الليلة برفقة نادلات، لكنه لم يحظ بأي "خدمات" أخرى.

وفي حين رفض الوالد تسديد الفاتورة التي تلقاها والتي بلغت 5,5 مليون ين، أي حوالي 42 ألف يورو. وأحيلت هذه القضية إلى السلطات القضائية في العام 2010، اعتبرت محكمة كيوتو في نهاية المطاف أنه ينبغي على صاحب البطاقة الائتمانية دفع "800 ألف ين" أي 6 آلاف يورو، لا غير، إذ إن الجزء الأكبر من المسؤولية يقع على عاتق أصحاب النوادي الليلية الذين كان يجدر بهم التنبه للموضوع، فضلا عن المصرف المصدر لبطاقة الائتمان.