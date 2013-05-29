20 قطة وكلب وبعض المهرجين أبطال استعراض مسرحي فريد

20 قطة وكلب وبعض المهرجين على خشبة المسرح، بدأوا باستعراضاتهم على مسرح موسكو المعروف في روسيا والخارج منذ عام 1990، لإدخال البهجة الى قلوب الصغار الذين يعربون عن حماسهم للعروض بالإضافة إلى الكبار في نهاية كل استعراض.

يغوص الحضور في الجو حتى قبل بدء العرض، فما إن تلج القطط المسرح الواقع في وسط موسكو وتنتشر في جميع أنحاء المسرح، وتقوم بحركات بهلوانية ساحرة تخطف الأنظار بإدارة مهرج ومساعده المروض وسط تصفيق الحضور المؤلف بغالبيته من الأطفال.

ويروي أحد المروضين أنه احتاج إلى سنة كاملة ليعتاد على ترويض الهررة على عكس ترويض الكلب، فالكلب بحسب ما قال الأمر أبسط معه، فما إن يعرض عليه حركة حتى يقوم بتأديتها فوراً.

واجه المسرح بعض المشاكل كالمطالبة بإغلاق المسرح من قبل جمعيات الرفق بالحيوان، اللاتي طالبن بمنع هذه العروض مؤكدين أن الحيوانات تتعرض لسوء المعاملة، إلا أن عمليات التفتيش التي أجريت أخيراً لم تسجل وقوع أي انتهاكات أو مخالفات.

استطاع المسرح في نهاية الأمر أن يعيد فتح أبوابه أخيراً بعدما خضع لعملية تحديث جذرية من قبل مؤسسه المهرج الروسي الشهير يوري كوكلاتشيف وبإدارة نجليه. إذ يبدو أن الحظ ابتسم ليوري في خياره بإعادة ترميم المسرح نظراً إلى النجاح الذي سجلته هذه الفرقة على المسرح.

مع العلم أن هناك حوالي عشرين قطة مشاركة في كل عرض إلا أن المسرح يملك مئة تقريبا من هذه الحيوانات.