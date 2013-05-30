أول امرأة مبتورة الساق تتسلق جبل "إيفرست"

أصبحت الهندية ارونيما سينها، أول امرأة مبتورة الساق تتسلق قمة جبل "إيفرست". وسينها (البالغة من العمر 25 عاماً) بطلة سابقة في المنتخب الهندي للكرة الطائرة، وفقدت ساقها بعدما ألقى بها لصوص من قطار متحرك. وتسلقت سينها إيفرست أعلى قمة جبل في العالم يوم 21 مايو/أيار بساق صناعية.

ووصلت سينها إلى كاتماندو الثلاثاء الماضي وحصلت على مباركة من شقيقها الأكبر، الذي تقول إنه شجعها على تسلق الجبل الذي يبلغ ارتفاعه 8848 متراً. وقالت سينها: "أنا سعيدة جداً جداً.. من الصعب إيجاد الكلمات لوصف هذا". وأضافت "إنه إنجاز كبير.. أكبر إنجاز في حياتي.. أشعر بأنني حققت حلم كل الهنود وحلم الهند نفسها." ولفتت إلى أنها عندما وصلت إلى القمة شعرت بالرغبة في الصراخ عالياً حتى يسمعها العالم كله".

يُذكر أن سينها وهي من ولاية أوتار براديش الهندية، أصيبت بجروح خطيرة في أبريل/نيسان 2011، ينما كانت في طريقها للعاصمة نيودلهي لخوض امتحانات تجنيد حتى تنضم لقوة الشرطة في الهند.

وفي التفاصيل بحسب ما روتها أن بعض المجرمين حاولوا انتزاع سلسلة من حول عنقها، وكان هناك آخرون في عربة القطار سلّموا جميعاً ممتلكاتهم للصوص، إلا أنها رفضت أن تعطيهم مجوهراتها، فألقوا بها من القطار المتحرك بعد أن انتزعوا السلسلة".

فصدمها قطار آخر وأسفرت عملية إنقاذ حياتها عن بتر ساقها اليسرى، لكن فقدان أحد أطرافها لم يمنعها من السعي وراء تحدّ أكبر بتشجيع من عائلتها. وتعتزم سينها التي نجحت في اختبارات التأهل لدى الحكومة المركزية الآن أن تصبح ضابط شرطة في قوة أمنية مركزية.