أوبرا لطلاب جامعة "هارفرد": ابتعدوا عن "الفيسبوك"

حصلت مقدمة البرامج الأميركية، أوبرا وينفري، على شهادة دكتوراه فخرية في القانون من جامعة "هارفرد". واغتنمت الفرصة للتحدث عن تجربتها وتحث الطلاب على التغيير مشددة على أن هذه الفرصة متاحة أمامهم الآن.

وتوجهت إليهم قائلة: "أمامكم الفرصة الآن للتغيير وتحسين حياتكم وحياة جيرانكم وبلادكم.. وحثتهم على الابتعاد عن "فيسبوك" والتوجه لرؤية الناس وجهاً لوجه.

كما دعتهم لأن يتذكروا بأنهم مهما علوا فقد يقعون، ولكنها أوضحت أن السقوط لا يعني الفشل التام لأن الفشل هو محاولة من الحياة لدفعهم إلى اختيار وجهة ثانية.

وشددت على أهمية التعلم من الأخطاء لأنها السبيل لمساعدتهم على تحديد الخطوة الصحيحة المقبلة.

وكانت وسائل إعلام أميركية أفادت أن وينفري تسلمت شهادة دكتوراه فخرية في القانون من جامعة "هارفرد" في كمبردج بمساشوستس، واصفة وقوفها في الجامعة بأنه إنجاز كبير.