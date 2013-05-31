سخانة ماء "تشبه هتلر" تثير الجدل في أميركا

أثارت سخانة ماء للشاي جدلاً في كاليفورنيا، غرب الولايات المتحدة، بعدما التقط بعض المارة صوراً للوح إعلاني يروج لها معتبرين أنها تشبه أدولف هتلر وهو يلقي التحية النازية. وراجت احتجاجات كثيرة على الإنترنت طالت موزع السخانة الرمادية السوداء. كما أثارت هذه الصور التي نشرت عبر موقع "ريديت" وابلاً من التعليقات المضحكة أو المستنكرة.

في المقابل، دافعت الشركة عن موقفها معتبرة أن الشبه عرضي، مشددة على أن الإعلان يكتفي فقط بنسخ تصميم علبة السخانة. وأضافت عبر تويتر "لم يكن ذلك متعمداً. لو كنا نسعى إلى استراتيجية إعلانية لاخترنا كلبا صغيراً لطيفاً أو صغير هر".

من جهته، قال رئيس بلدية كالفر سيتي، حيث وضع الإعلان، جيفري كوبر إنه تعرض "للإهانة بوصفه يهوديا، وشعر "بالغضب لأن مدينته مرتبطة بفضيحة كهذه".

على الرغم من ذلك، كان للإعلان تأثيره.. فقد نفدت كل السخانات التي صممها "مايكل غريفز" على موقع الموزع. كما عرضت السخانة على موقع "أي باي" للتجارة الإلكترونية بسعر وصل إلى 245 دولارا.

يذكر أن اللوح الإعلاني سحب من "كالفر سيتي"، إلا أن السخانة لا تزال تباع لدى الشركة المصممة لها.