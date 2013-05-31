عداءة حامل في شهرها الثالث تفوز بسباق ماراثون إيفرست

فازت عداءة حامل في شهرها الثالث بسباق ماراثون إيفرست للسيدات هذا العام، بحسب تقارير إخبارية، أمس الخميس. وقطعت أنج دامي شيربا (44 عاماً) مسافة السباق الذي أقيم أمس في زمن قدره ست ساعات ودقيقتان وعشر ثوانٍ. ويعد هذا ثاني لقب تحرزه شيربا في السباق البالغ طوله 42.2 كيلومتر، بعد أن فازت به في عام 2006.

ونقلت صحيفة "ريبيبليكا" عن شيربا قولها "طلب مني زوجي وابني عدم العدو، لكن استشرت طبيباً حيث أشار علي بأنه يمكنني العدو إذا كان الأمر لن يصيبني بشعور سيئ".

وأضافت العداءة أن أبناءها الثلاثة وحفيدها لم يتيحوا لها الوقت لكي تتدرب من أجل واحد من أشد سباقات الماراثون صعوبة في العالم، حيث يبدأ في معسكر قاعدة إيفرست على ارتفاع 5364 متراً وينتهي في نامتشي بازار على ارتفاع 3446 متراً.

وقالت إن أفراد عائلتها كانوا يعارضون فكرة اشتراكها في السباق لكونها حاملاً، لكنها نجحت في إقناعهم وبدأت في تدريب نفسها حيث قامت بالعدو لمسافة أربعة كيلومترات من منزلها حتى نامتشي بازار.

ومضت تقول "أشعر بالسرور لفوزي باللقب وأنا في هذا العمر، وسوف أخوض أيضاً النسخ القادمة من هذا السباق". كما تضع شيربا نصب عينيها تسلق قمة إيفرست، وقالت "يجب على كل شخص أن يحاول تحقيق أحلامه وأنا أحلم بتسلق إيفرست".