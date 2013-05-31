فيديو يظهر مئات الدلافين تفرّ من الموت وأخرى "ترقص"

أظهر مقطع فيديو بثه خفر السواحل في اليابان لقطات لمئات الدلافين وهي تفر هاربة من القتل بسبب الحيتان الجائعة.

وأظهر الفيديو الدلافين وهي تحاول النجاة بنفسها من خطر الوقوع فريسة للحيتان الجائعة التي تطاردها في مشهد يجسد صراع البقاء في عالم البحار.

أما في أستراليا، فظهر قبالة شواطئ مدينة سدني الأسترالية عدد من الحيتان الضخمة القادمة من القطب الجنوبي المتجهة نحو الشمال ضمن هجرتها السنوية.

وخلال مرورها قبالة شواطئ مدينة سدني، نفذت الحيتان عروضاً جميلة من خلال اختراق الأمواج بأجسادها ونفث المياه إلى أعلى على شكل رذاذ.

ويبدأ موسم مراقبة هجرة الثدييات البحرية قبالة السواحل الأسترالية في الخامس من مايو/أيار ويستمر حتى شهر نوفمبر/تشرين الثاني، حيث يصل عدد الحيتان التي تهاجر خلال هذه الفترة إلى نحو عشرين ألفاً، تنتقل من الجنوب إلى الشمال سنوياً.