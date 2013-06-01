موظف مصرف في النمسا يسقط 90 ألف يورو في نهر

أوقع موظف مصرف في النمسا حقيبة كانت تحتوي على 90 ألف يورو (حوالي 117 ألف دولار أميركي)، في نهر خلال عملية تحويل أموال، عندما كان يحاول أن يحل مشكلة إطار مثقوب في سيارته، بحسب ما كشفت صحيفة "سالتسبورغر ناخريشتن".

وكان الموظف ينقل في السابع من مايو/أيار المبلغ على متن سيارته الخاصة من فرع مصرفي صغير في بلدة أوبرتاورن إلى مقر المصرف في منطقة رادشتادت، عندما وقعت هذه الحادثة التي لم يشهد عليها أحد.

وكان الموظف يحاول أن يحل مشكلة إطار مثقوب، عندما انزلقت الحقيبة التي وضعها على حافة الطريق ووقعت في النهر، على ما شرح الموظف الذي سرح من وظيفته.

ولم يتمكن رجال الشرطة والإسعاف من استعادة سوى 3000 يورو، بحسب ما أفادت وكالة أنباء "إيه بي إيه".