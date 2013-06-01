"السيجارة الإلكترونية" ممنوعة أيضاً في فرنسا

أعلنت وزيرة الصحة الفرنسية ماريسول تورين أمس الجمعة أن السيجارة الإلكترونية الرائجة حالياً في فرنسا ستمنع في الأماكن العامة ولمن هم دون الثامنة عشرة من العمر. وقالت لإذاعة "فرانس اينفو" الرسمية: "نريد أن نطبق على السيجارة الإلكترونية التدابير نفسها المعتمدة بالنسبة إلى التبغ"، موضحة أن تلك التدابير تشمل حظر الإعلانات المتعلقة بالسيجارة الإلكترونية. وأعلنت في كلمتها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التدخين عن تدابير جديدة لمكافحة التدخين في أوساط الحوامل والشباب.

يذكر أن العالم يحتفل في الـ31 من شهر أيار \ مايو من كل عام، بهذه المناسبة. فتعمد العديد من البلدان إلى الالتزام بمنع استهلاك جميع أشكال التبغ مدة 24 ساعة. وقد صادقت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية (WHO) على اليوم العالمي لمكافحة التبغ (WNTD) عام 1987.