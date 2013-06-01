طائرة تقتحم شقة والساكن يتفاجأ بغريبين في غرفته

قد يتوقع المرء أن يصحو على أي صوت أو حادث باستثناء أن يفاجأ بطائرة تقض مضجعه. إلا أن هذا ما حصل مع سكان إحدى الشقق في مبنى بإحدى الضواحي خارج واشنطن، بعد أن اقتحمت طائرة الشقة، ليفاجأ قاطنها، برجلين غريبين في غرفة جلوسه إلى جانب طائرة صغيرة محطمة اخترقت الحائط. إلا أن المفاجأة الأخرى، تجسدت في كون راكبي الطائرة التي انطلقت من فيلادلفيا متوجهة نحو مطار ماناساس المحلي، لم يصابا بأذى جسيم، بل اقتصرت أضرارهما الجسدية على بعض الإصابات الطفيفة.

وكانت السلطات الأميركية في ولاية فيرجينيا أعلنت الجمعة 31 مايو/أيار، بحسب ما نقلت صحيفة "التليغراف" أن شخصين أصيبا بجروح طفيفة، بعدما اصطدمت طائرة صغيرة كانا يقودانها بشقة في هارندون، خارج واشنطن.

أما عن سبب الحادث، فأعاده مصدر في فريق إنقاذ فيرجينا إلى نفاد وقود الطائرة. ووصف النقيب ويلي بيلي نجاة الشخصين بأنه أعجوبة.