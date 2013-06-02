أول سيدة تشيكية تنجب 5 أطفال قيصرياً

المصدر: براغ – د ب أ

أنجبت سيدة تشيكية (23 عاماً) أربعة ذكور وأنثى قيصرياً، الأحد، لتكون أول سيدة تلد خمسة أطفال دون استخدام أساليب تحفيز الحمل فى البلاد.

ويتردد أن الأم الجديدة التي أثار حملها اهتمام وسائل الإعلام في البلاد تتعافى بصورة جيدة في أحد مستشفيات براغ عقب ولادة الرضع في أسبوعهم الـ31 وتتم رعايتهم في وحدة الرعاية المركزة.

يُشار إلى أن احتمالات ولادة خمسة رضع دون استخدام أساليب تحفيز الحمل تقدر بحالة واحدة مقابل 50 مليون حالة.

وقالت الوالدة الجديدة ألكسندرا كينوفا إنها تعتزم أن تطلق على أطفالها أسماء تيريزكا ومايكل ودانيال ومارتن وألكس.