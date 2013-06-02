السلطات البريطانية توقف شاباً هدد الأمير هاري بالقتل

أوقفت السلطات البريطانية شاباً اعترف بأنه هدد الأمير هاري بالقتل، وأحالته إلى التحقيق، بحسب ما أعلنت شرطة سكوتلانديارد، الأحد.



ويُدعى هذا الشاب أشرف إسلام وهو في الثلاثين من عمره، وقد أوقف في الـ23 من أيار/مايو في غرب لندن. وقد وجّه تهديدات بالقتل للأمير هاري غداة مقتل الجندي لي ريغبي.

وفي الـ25 من مايو وجّه إليه الاتهام "بتهديد الأمير هاري بالقتل"، ومثل في اليوم نفسه أمام محكمة أوكسبريد في غرب لندن، حيث أقرّ بالتهمة المنسوبة إليه، ولم يحدد بعد تاريخ محاكمته.



وأجرت شرطة مكافحة الإرهاب تحقيقات في هذه القضية لكنها لم تتوصل إلى إبعاد لهذا العمل متصلة بالإرهاب.



ويعتبر الأمير هاري البالغ من العمر 28 عاماً الثالث في ترتيب خلافة العرش البريطاني، وهو طيار عسكري خدم في صفوف قوات بلاده في أفغانستان.