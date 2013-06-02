بيونسيه تحيي حفلاً لجمع التبرعات لمساندة قضايا المرأة

أحيت المغنية الأميركية بيونسيه حفلا في لندن أمس السبت، خصص لجمع تبرعات من أجل الرعاية الصحية والتعليم والمساواة للنساء.

ونظمت الحفل جمعية "تشايم في فور تشينج" التي أسسها بيت الأزياء الإيطالي "جوتشي" والتي تجمع تبرعات لمشروعات لدعم المساواة بين الجنسين في أكثر من 70 دولة.

وانضم إلى بيونسيه خلال الحفل زوجها مغني الراب جاي-زي حيث غنيا أناشيد مثيرة تدعو إلى تمكين المرأة، وهو ما تشتهر به بيونسيه وحدها.

وأبلغت بيونسيه الجمهور أن الحفل جمع بالفعل 4 ملايين دولار، وحثتهم على الدخول على الإنترنت لمشاهدة مجموعة تستغرق 40 دقيقة، وتشمل أيضا أفلاما قصيرة بطولة بيونسيه تتناول قضايا المرأة.

وأمتعت عروض قدمتها فرقة فلورنس آند ذا مشين وجون ليجند وجينفرلوبيز في ثنائي مفاجئ مع المغنية ماري جيه بلايج الجمهور الذي زاد على خمسين ألف شخص في استاد تويكنهام بغرب لندن.

وظهر ديزموند توتو داعية حقوق الإنسان المناهض للتفرقة العنصرية البارز في تسجيل مصور حيث دعا الرجال إلى الدفاع عن الفتيات والنساء.

وقال توتو البالغ من العمر 81 عاما "حان وقت الثورة من أجل النساء والفتيات.. يتحتم على كل منا القيام بدور. تمكين الفتيات والنساء هو تحدي عصرنا".