احتجاجات تركيا بنكهة فنية مع مشاركة نجوم ونجمات الدراما

يبدو أن الاحتجاجات أو المظاهرات في تركيا حملت معها نكهة فنية أيضاً، إذ شارك عدد من الفنانين المعروفين في تلك المظاهرات، فظهرت بطلة مسلسل "فاطمة"، التي اتخذت موقفاً واضحاً عبر تغريداتها وتعليقاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن ثم نزلت إلى الأرض لتشارك في تلك المظاهرات.

وظهرت إلى جانب فاطمة "لميس" بطلة مسلسل "سنوات الضياع"، وعبرت الاثنتان عن استيائهما مما يحصل من انتهاكات لحقوق المتظاهرين، وأن على الشعب أن يعبر عن رأيه كيفما يشاء، لذلك أرادتا أن تشاركا في هذه القضية المهمة.

ولم يتوقف الأمر عند "فاطمة" و"لميس"، بل إن العديد من الوجوه المعروفة من فناني تركيا ظهرت إلى جانب بعضها البعض في وجه الغازات المسيلة للدموع وأساليب الشرطة المعتمدة لإيقاف المظاهرات، وآخرون ممن عبروا عن مواقفهم من خلال حساباتهم الشخصية على مواقع التواص الاجتماعي، كمهند الذي ذكر في "تويتر" "عقلي في ميدان تقسيم.. سوف نقاوم من أجل "جيزي بارك" لن نصمت.. ولا يجب أن يظل أحد صامتاً".

في نهاية الأمر يبدو أن "السلطان سليمان" لم يكن بلا حريم كلياً، فأغلب فنانات تركيا نزلوا إلى وسط الساحة إلى جانبه، كبطلة مسلسل "أسميتها فريحة"، التي حملت عبارات "إستطنبول أنت لست لوحدك" وأخرى "ندعم ميدان التقسيم".

والواضح أن مظاهرات تركيا تنال إعجاب العديد من العرب، خاصة وأنهم يعتبرون من أكثر متابعي المسلسلات التركية، فبعض التعليقات على مواقع التواصل الإجتماعي جاء فيها "يا كدا المظاهرات يا بلاش" وأخرى تقول "إذا المظاهرات التركية ستضمن لي رؤية الممثلين المحبوبين لقلبي فاعتبروني من أول الحشود وحتى في الصفوف الأولى".