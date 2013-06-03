رومانيات يروّجن لاستخدام الدراجة بالفساتين والتنانير

جابت أكثر من 1500 امرأة بالفساتين والتنانير والكعوب العالية المدن الكبيرة في رومانيا أمس الأحد على متن دراجات هوائية للترويج لوسيلة النقل هذه.



ورمت مبادرة "سكيرتبايك" (ركوب الدراجة الهوائية بالتنورة) المنظمة في 12 مدينة إلى تسليط الضوء على "الاستقلالية والحرية اللتين تمنحهما الدراجة الهوائية للمرأة"، وحث النساء اللواتي لا يلجأن بعد إلى وسيلة النقل هذه على استخدامها للذهاب إلى مقر العمل والتبضع أو التجول في الشوارع بكل بساطة، على حد قول القائمين على هذا المشروع.

وقد تحدت مئات النساء الأمطار الغزيرة في بوخارست للتجول في شوارع العاصمة الرومانية على متن دراجاتهن الهوائية وهن يمسكن مظلات وباقات من الورد، على ما أفاد أحد مراسلي وكالة "فرانس برس".

وقالت كريستينا دوميترو، إحدى المشاركات في هذه المبادرة والبالغة من العمر 29 عاماً، إن "هذه المبادرة جد مهمة، إذ إنها تظهر تزايد استخدام الدراجات الهوائية للتنقل في المدينة، وكلما ازداد عدد ركاب الدراجات، خفت زحمات السير وانخفض التلوث".

ولفتت مشاركة أخرى تدعى لورا بالن (31 عاماً) إلى أن "التنقل بالدراجة الهوائية يسمح للمرء بأن يكون مختلفاً".