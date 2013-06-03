"ذات الفستان الأحمر" الصورة الأكثر شهرة باحتجاجات تركيا

يبدو أن عمر العشرين يحمل من الجرأة ما يكفي لإدهاش العالم دائماً، إذ تناقلت المواقع الإلكترونية صورة لفتاة تركية في العشرينات ترتدي فستاناً أحمراً، وقفت في وجه رذاذ الفلف الحار أثناء التظاهرات التي جرت قرب منتزه "جيزي بارك" الشهير في ميدان تقسيم احتجاجاً على قرار إزالة ذلك المنتزه وبناء مركز تجاري كبير مكانه.

وقالت صحف تركية إن الفتاة ذات الفستان الأحمر ممن تظاهر في تركيا، وعند مجيء الشرطة تراجع الشباب بسرعة مما جعلها تبقى وحيدة للحظات، ما جعل فستانها الأحمر ووقوفها يكاد يصبح الشغل الشاغل للصحافة التركية، وخصوصاً المعارضة منها.

وبحسب صحيفة توداي زمان التركية، فإن الصورة أثارت استياءً شعبيا.

يذكر أن الفتاة ومعها العشرات بدؤوا اعتصاما في المتنزه منذ الاثنين الماضي لوقف محاولات الحكومة إزالة الأشجار وهدم الأسوار.