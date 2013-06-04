جرف الملح.. الوجه الثالث للمأساة!

يحاول وثائقي "جرف الملح" الذي تعرضه "العربية" يوم الخميس 6 يونيو/حزيران أن يصل بالمشاهد الى أبعد نقطة من الممكن أن تصلها الكاميرا في قلب المشكلة المأساة.

الكاميرا هنا تؤدي ما عليها, والجزء الأهم هو التلقي عقلاً وقلباً، فالمشاهد سيصدم (وهذا مؤكد) بالحياة التي يعيشها أهل هذه القرية التي تركت لتموت لوحدها في ركن مهمل من الجنوب الأقصى للعراق.

ليست هذه هي القصة كلها, فهناك وجه ثالث للسجادة (كما يقول الشاعر الداغستاني حمزاتوف)، الوجه الثالث هو الأبشع والأكثر إيلاماً. فالموت مفهوم حين يقترن بالعجز عن مواجهته. العجز فقراً. العجز ضعفاً, والعجز استفراداً, أي حين يستفرد الموت بك لأنك بلا وسيلة تواجه بها الموت وتضعه بحجمه الحقيقي.

الصورة من "جرف الملح" عكس كل هذا تماماً, فبحسابات الغنى والفقر, تعد القرية من أغنى قرى العالم ربما (!). أما في حسابات الاستعداد لمد اليد إليها, فإن أكثر من ثلثي الدول المتقدمة مستعدة لتبنّي تنظيفها من الألغام وبقايا أسلحة الحروب التي مازال الكثير منها فعالاً ومصدراً لأسباب الأمراض القاتلة, وهو منتشر في كل زاوية من زوايا هذه المدينة المنكوبة.

120 ملياراً و200 مليون

تقع جرف الملح ضمن محافظة البصرة, أغنى مدن العراق النفطية. هذه المدينة لم تصرف من ميزانيتها عام 2012 إلا واحدا بالألف منها. يبدو الأمر غير قابل للتصديق, لكن هذا ما حصل.

حين نتحدث عن ميزانية البصرة , لا نتحدث عن عشرات أو مئات الملايين, بل عن 12 مليارا و200 مليون دولار.

هذا الرقم الذي تحلم به ثلاثة أرباع دول العالم لم تجد الإدارة المحلية مكاناً تصرفه فيه فأعادته الى وزارة المالية في بغداد.

في فيلم "جرف الملح" يتحدث أب فقد ثلاثة ابناء بانفجار لغم ليصيب امهم الشلل حزناً وكمداً .

يقول هذا الأب ,إن الحكومة أقرت تعويضاّ لكل ابن من ابنائه هو اربعة ملايين دينار (نحو ثلاثة الاف دولار) ,المفارقة انه لم يستلم ديناراً واحداً منذ اقرار المبلغ حتى اليوم.

قصة الكرسي

محافظ المدينة ذات الـ12 ملياراً, أصدر قراراً بصرف كرسي متحرك للأم (علاجها ليس وارداً). حتى تكتمل الصورة مأساوية, لم يصل الكرسي وبقي حبيس اوراق مكتب المحافظ. الا وهي الأمر ان الجواب الذي صار يسمعه الاب كلما راجع المحافظة من اجل الكرسي: لم نجد له بنداً في الميزانية(!).

هذه الكوميديا السوداء, دفعت نائب المنطقة التميمي الى شراء كرسي وإرساله للأم المكلومة.

جرف الملح ليس إلا نموذجاً مصغراً لمدينة اسمها البصرة, ماؤها ملوث وكهرباؤها حلم يشتغل ناراً في صيف تضيق فيه الأنفاس ويخرج الناس من جلودهم.

بعد هذا, ماذا لو صرفت المليارات الاثنا عشر على هذه المدينة المبتلاة بالخراب والفقر, بينما يجري النفط من تحت أقدام أهلها أنهاراً. يجري ويمضي الى حيث يتحول الى أرصدة يبدد جزءا منها انعدام خبرة الصرف ويأتي الفساد على ما تبقى.

