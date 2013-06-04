حالات الاغتصاب في تزايد والسبب لا مبالة الشرطة في الهند

أعلنت الشرطة الهندية اليوم الثلاثاء أن سائحة أميركية تعرضت للاغتصاب من قبل سائق شاحنة وشريكين آخرين في ولاية في شمال البلاد، بعد أن قبلت عرضهم لنقلها إلى وجهتها.

ووقعت عملية الاغتصاب الجماعي في قرية بمرتفعات الهيمالايا التي يرتادها السياح من مختلف بقاع الأرض، والتي لا تبعد كثيراً عن العاصمة "نيودلهي".

ويأتي هذا الحادث بعد أيام على إعلان الشرطة في منطقة أخرى عن حادث اغتصاب فتاة إيرلندية في الـ21 من العمر تعمل في جمعية خيرية محلية من قبل رجل أعمال.

يذكر أن قضايا الاعتداءات الجنسية باتت تشغل الرأي العام الهندي منذ حادثة الاغتصاب الجماعي لطالبة توفيت بعد الحادثة بـ13 يوماً في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.

إلا أنه حتى الآن لم تتخد إجراءات مهمة في هذا الشأن، رغم ارتفاع الأصوات ضد لا مبالاة الشرطة والقضاء في قضايا الاعتداءات الجنسية.

