روسيا تلقي القبض على "هر" يهرّب الجوالات إلى المساجين

أعلنت سلطات السجون الروسية أنها ألقت القبض على "هر" كان يستخدم لتهريب هواتف محمولة إلى معسكر للسجناء في جمهورية "كومي" شمال روسيا.

وأُلقي القبض على الهر مساء الجمعة، بينما كان يتسلق سياج المعسكر وهو يحمل هاتفين محمولين وأجهزة لشحن البطاريات مثبتة على ظهره بواسطة شريط لاصق.

إلى ذلك، نشرت سلطات السجون صورة يظهر فيها أحد الحراس وهو يحمل الهر الأبيض والأسود من عنقه. وأعلنت أنه "جرت محاولات فاشلة في الماضي لتهريب أغراض إلى داخل المعسكر، لكن قصة الهر أثارت صدمتنا لأنها المرة الأولى التي يحصل فيها أمر مشابه في تاريخ السجن".