زفاف رئيس فيسبوك بـ 9 ملايين دولار ومصمم الفستان لبناني

تزوج المليونير الأميركي، شون باركر، الرئيس الأول لشركة "فيسبوك" من خطيبته أليكسندرا ليناس، يوم السبت الماضي، بحفل زفاف ضخم قدرت تكلفته بـ9 ملايين دولار، فيما تألقت العروس بفستان لمصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب.

ونقل موقع "بيبول" عن متحدث باسم باركر، أن الثنائي تزوجا مساء السبت "في حفل دعي إليه 300 شخص من الأقارب والأصدقاء في إطار رومانسي ساحر".

وأقيمت مراسم الزفاف، بحسب ما أوردت" يو بي آي"، في فندق "فينتانا إن" في كاليفورنيا، واختارت العروس فستانها من تصاميم إيلي صعب، فيما جهزت ملابس باركر وابنة الثنائي وينتر فيكتوريا والضيوف، مصممة الأزياء الفائزة بجائزة أوسكار، أنجيلا ديكسون. وقدرت تكلفة حفل الزفاف الضخم بحوالي 9 ملايين دولار. وكانت تقارير سابقة أشارت إلى أن موضوع الزفاف سيكون مستوحى من القرون الوسطى، ولكن باركر عاد ونفى ذلك.

ومن النفقات على حفل الزفاف، بلغت تكلفة بوابة حجرية شيدت لهذه المناسبة في الفندق 600 ألف دولار وأرضية الرقص 350 ألف دولار والأزهار مليون دولار.

يذكر أن باركر (34 عاماً) جنى الملايين بفضل استثماراته في شركات مثل "نابستر" و"فيسبوك".





