"العربية بودكاست" تبدأ موسمها بحلقة عن وزارة "الكحة"

انطلق، أمس الأربعاء، الموسم الثاني من خدمة "العربية بودكاست" التي تقدمها قناة "العربية"، وذلك بعد موسم أول استمر لمدة شهرين، بثت فيه الخدمة 40 حلقة لخمسة برامج مختلفة.

ويأتي الموسم الثاني بعد أن غيرت "العربية بودكاست" من شعارها وألوان صفحتها، ليكون مختلفاً في كم البرامج ومضمونها، إذ اعتمدت إدارة الصفحة أن تنطلق الخدمة لهذا الموسم بـ3 برامج متنوعة، هي "العربية Bla Bla Bla" الذي يعده ويقدمه أحمد السهيمي، في موسمه الثاني، وبرامج "سياسة" من تقديم هبة فارس، وبرنامج "وثائقيات".

وقد أشاد محمد سعود جمال، مدير "العربية بودكاست"، بنجاح الموسم الأول للخدمة، معتبراً التجربة "فريدة ومميزة"، تم من خلالها إثراء المحتوى العربي على "يوتيوب" ببرامج متنوعة، تفاوتت نسبة الإقبال عليها بحسب الفئة المستهدفة من كل برنامج.

وقال جمال: "لقد كان التفاعل مع ما طرحناه في الموسم الأول كبيراً، وأخذنا بعين الاعتبار معظم الملاحظات، فما نقدمه يصنعه الشباب، وموجَّه للشباب، فحري بنا أن نستمع لكل ما يقولونه. هذا أساس الإعلام التفاعلي الذي نقدمه"، بحسب تعبيره.

واستطرد جمال: "لقد غيَّرنا توجُّه برنامج "العربية Bla Bla Bla" كلية، فبعد أن كان سياسياً عربياً، أصبح في موسمه الثاني سعودياً مئة بالمئة، وسننتقد من خلاله الجهات الخدمية المقصرة فيما أولي لها من مهام لخدمة المواطن". وأضاف: "سقفنا هذه المرة سيكون عالياً جداً، حتى قناة "العربية" هي ليست بمنأى من انتقاد وسخرية أحمد السهيمي".

يذكر أن صفحة "العربية بودكاست" قد أطلقت مؤخراً فرصة المشاركة في إعداد وتصوير برامج لـ"العربية بودكاست"، وحول هذا الأمر يقول جمال: "بعد إطلاق الإعلان الترويجي لدعوة الجمهور للمشاركة في "العربية بودكاست" جاءتنا الكثير من المشاركات الرائعة، وقد تواصلنا مع معظم الذين راسلونا، وحددنا مواعيد لتصوير بعضهم بالفعل".

وأضاف جمال: "الفرصة متاحة للجميع للمشاركة عبر منصة "العربية بودكاست"، مهما كان المكان والإماكانات المتاحة، فمن أولى أولوياتنا توفير هذه المنصة، وتأهيل الشباب والفتيات للمشاركة من خلالها".

تجدر الإشارة إلى أن موسم "العربية بودكاست" الثاني قد احتوى أيضاً على قسم جديد اسمه "بودكاستات غير"، وهو عبارة عن قناة منوعة، ستبث محتوى مستقلاً متنوعاً، ليس مرتبطاً بمواعيد بث محددة.