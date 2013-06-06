سيارة مع تذكرة سفر وأشياء أخرى!

أبسط أنواع الرشوة تذكرة سفر وسيارة، التذكرة بحسب نوع الخدمات، قصيرة لـ«الوكيند» أو طويلة لموسم الصيف، يمكن ضم الأولاد والخدم إلى القائمة، السيارة كانت الـ«مرسيدس» هي المفضلة، ثم جاءت الـ«لكزس» تنافس، لا يمنع عرض سيارات أقل شأناً، لدواعي عدم لفت الأنظار.

هذه أدنى درجات الرشاوى، إذا ما استثنينا ما قد يحصل عليه مراقب بلدية فاسد. والفساد قديم، لكن آثاره الآن أكثر وضوحاً، وهو في الأرقام الأكبر حين تصل إلى الملايين يفضل إيداعها في حساب بنك في لبنان أو أوروبا، هنا تظهر حاجة لوسيط مفضل من جنسية عربية تتم الإجراءات باسمه.

في المنافسات والمناقصات الأضخم، الأمر «أوسع» من ذلك، قد يصل إلى بناء منزل أو قصر، لا يمنع من تشييد استراحة ضخمة بداخلها مزرعة أو العكس، بحسب جدوى الخدمات المساندة، ويتناقل الناس تبدل حال فلان وعلان، يتذكرون كيف كان يأتي بسيارة مضعضعة أو مستأجرة حين بدأ العمل، ثم أصبح «شيخاً» له مريدون، لكنها العصامية كما يقول.

صدق البعض حكاية العصامية، أحدهم سمى ابنه عصام، لكن ذلك لم ينفع، في ظني أن السبب في الجينات، جينات فاسدة وأخرى غير فاسدة يمكن إفساد بعضها، والموقف من الفساد فيه تفصيل، هناك من يرفضه جملة وتفصيلاً، ومن يرفضه لأنه لم يقبل في النادي.

نادي الفساد له شروط وبطاقات ذكية، من لا يحملها لن يتمتع بالبنية التحتية للفساد، بل ربما تقف ضد حقوقه، وهي بنية متمكنة وخدومة شعارها «شدلي واقطع لك». ويوصف من يرفض عرض الاشتراك في النادي بأنه غبي و...! فيما يبرر بعض وسطاء النادي المال الفاسد بأنه حق وجزء من «توزيع «الثروة»! يمكن فهم مثل هذا في مشهد من قاع المجتمع، منظر الذين تناهبوا كراتين مياه وعصير من سيارات انقلبت على طريق!

فضيحة 150 مليون ريال في وزارة التربية والتعليم بالرياض فضيحة مزدوجة، أهم ما فيها ليس الأموال، بل القدرة على إبعاد موظف قاوم تلك الممارسات.

حتى ونحن ننتظر التحقيق من جهات خارج الوزارة لنضرب رقماً قياسياً في عدد اللجان، نرى اختلاف التصريحات بين الوزارة الأم، وتعليم الرياض الفرع، فهل الوزارة برؤوس متعددة؟

لكن كل هذا لا يستغرب، وإن لم يطفح بتفاصيل ومعلومات، الآن نجد الجواب الرسمي على تسول بعض المدارس الحكومية أموالاً من أولياء الأمور للصيانة من لا يدفع... يدفع أبناؤه الثمن في التعامل، أين المفر؟ سيذهب إلى المدارس الخاصة... وهم يقولون ضاحكين أمطري حيث شئتِ، فخراجك سيودع في حسابي.

نقلاً عن صحيفة "الحياة"