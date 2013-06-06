فتاة في بنغلاديش تعمل بفندق بعد 17 يوماً تحت الأنقاض

خرجت خياطة حُوصرت 17 يوماً تحت أنقاض مبنى يضم مصانع ملابس في بنغلاديش من مستشفى عسكري، الخميس، لتتسلم وظيفتها الجديدة في فندق خمسة نجوم.

وقالت الفتاة ريشما بيجوم (19 عاماً) في المستشفى الذي تماثلت فيه للشفاء: "لم أكن أحلم قط بأنني سأعود من جديد. أشكر الجميع". وأضافت "لم أكن أتصور.. أين كنت وأين أصبحت الآن".

وقطعت بيجوم على نفسها عهداً ألا تعود أبداً للعمل في قطاع الملابس الذي تعمل فيه ملايين النساء الفقيرات من سكان الريف في بنغلاديش مثلما تعهّد كثير من الناجين الآخرين الذين أصيبوا بصدمات نفسية.

ومن المقرر أن تتسلم بيجوم وظيفتها الجديدة في فندق ويستن داكا التابع لمجموعة ستاروود العالمية للفنادق والمنتجعات على أن تتقاضى أجراً أساسياً قدره 450 دولاراً شهرياً بدلاً من 65 دولاراً كانت تتقاضاها في المصنع.



وكان مبنى رانا بلازا المكون من ثمانية طوابق انهار في العاشر من مايو/أيار ما أسفر عن مقتل 1129 شخصاً.