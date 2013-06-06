مسابقة ملكة جمال العالم دون "لباس البحر" لهذا العام

اضطر منظمو مسابقة ملكة جمال العالم مجدداً إلى تأكيد عدم مرور المشاركات بلباس البحر خلال دورة عام 2013 في إندونيسيا، أكبر بلد مسلم في العالم من حيث عدد السكان بعدما عبر إسلاميون عن غضبهم. وستستبدل المشاركات البالغ عددهن 137 فتاة، لباس البحر بلباس تقليدي مثل السارونغ الاندونيسي، بحسب ما قالت جوليا مورلي رئيسة مسابقة ملكة جمال العالم، مؤكدة بذلك القرار الذي اتخذ قبل سنة عندما قبلت إندونيسيا باستضافة المسابقة.

وقالت في مقابلة هاتفية من لندن بعد تصريحات عدة لمنظمات إسلامية انتقدت المسابقة: "لا أريد ازعاج أي طرف أو أن أضع أي شخص في موقف يظهرنا وكأننا لا نحترم الآخرين". وكشفت أن قرار عدم مرور المشاركات بلباس البحر اتخذ قبل سنة.

كما أوضحت نانا لوتا من مجموعة "إم إن سي" الإعلامية التي ستتولى بث المسابقة تلفزيونياً فضلاً عن التنظيم المحلي لها "قد ناقشنا مسألة لباس البحر العام الماضي مع مسؤولي مسابقة ملكة جمال العالم في لندن قبل أن نقبل باستضافة الحدث لأننا كنا نعرف أن الموضوع حساس في إندونيسيا".

مطالب بإلغاء المسابقة كلياً

إلا أن قرار التخلي عن المرور بلباس البحر لم يُرض مجلس علماء إندونيسيا أعلى هيئة دينية في البلاد، التي تطالب بإلغاء المسابقة كلياً. وقال أحد مسؤولي المجلس محيي الدين جنيدي إن "المسابقة تروّج للتمتع بملذات الحياة وللنزعة المادية والاستهلاكية".

يُذكر أن إندونيسيا، أكبر بلد مسلم من حيث عدد السكان مع 240 مليون نسمة، ألغت العام الماضي حفلة غنائية للنجمة الأميركية ليدي غاغا بعد معارضة شديدة من الإسلاميين الذين ووصفوا المغنية بأنها "شيطانية".

ويقيم منظمو ملكة جمال العالم جزءاً من مسابقاتها على جزيرة بالي، التي تسكنها غالبية بوذية مع شواطئها الرملية التي يجتاحها آلاف السياح بلباس البحر. وتقام المرحلة النهائية من المسابقة في 28 أيلول/سبتمبر في بوغور قرب جاكرتا.