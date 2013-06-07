أميركية في الـ84 من عمرها تفوز بـ590 مليون دولار

أعلنت سلطات ولاية فلوريدا في جنوب شرق الولايات المتحدة أن غلوريا ماكينزي (84 عاماً)، فازت بمبلغ 590 مليون دولار في اليانصيب الأميركي في مايو/أيار. ويعتبر هذا المبلغ أكبر مبلغ يفوز به شخص واحد في التاريخ على ما أفاد منظمو اليانصيب "باوربول".

إلا أن المرأة المسنة اختارت أن تقبض المال دفعة واحدة، فحصلت بعد حسم الضرائب على 370.8 مليون دولار "فقط". وكشفت سلطات ولاية فلورديا في تالاهاسي في شمال الولاية، عن اسم الفائزة خلال مؤتمر صحافي لم تشأ ماكينزي أن تحضره.

من جهتها، أوضحت السلطات أن ماكينزي اشترت البطاقة الرابحة من فرع لسوبرماركت "بوبليكس" في زيفير هيلز التي يقطنها 13 ألف نسمة والواقعة على بعد خمسين كيلومتراً تقريبا من تامبا. وقد أقبل الأميركيون بأعداد كبيرة لشراء البطاقات، لذلك السحب القياسي ليل 18 - 19 مايو.

وكان المبلغ القياسي السابق في هذا اليانصيب 587 مليون دولار، وقد سجل في نوفمبر 2012. وهي ثاني أكبر جائزة في تاريخ اليانصيب واللوتو في العالم. فأكبر جائزة بلغت 656 مليون دولار في إطار سحب "ميغامليينز" في مارس 2012 لكن فازت به ثلاث بطاقات.