بوتين وزوجته ينهيان 30 عاما من الزواج لأنهما لا يلتقيان

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وزوجته ليودميلا عبر التلفزيون الرسمي، إنهما انفصلا، وإن زواجهما دام 30 عاماً.

وقال بوتين (60 عاماً) عندما سئل في تلفزيون "روسيا-24" عن شائعات منتشرة منذ فترة طويلة بأنهما لا يعيشان معاً: "هذا صحيح".

وقالت ليودميلا (55 عاماً) "القرار كان مشتركاً، وانتهى زواجنا، لأننا نادراً ما نرى بعضنا".

لكنهما لم يوضحا ما إذا كان الطلاق قد تم من الناحية القانونية. وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم بوتين، إنه لا يعرف.

وكانت آخر مرة شوهد فيها بوتين وليودميلا معاً في حفل تنصيبه لفترة رئاسية ثالثة في السابع من مايو/أيار 2012.

وتزوج الاثنان في 1983، وأنجبا ابنتين في العشرينيات من العمر.