اعتقال ممثلة أميركية بعثت رسالة "مسمومة" إلى أوباما

اعتقلت الممثلة الأميركية شانون ريتشاردسون في تكساس الجمعة لإرسالها ثلاث رسائل تحتوي على مادة الريسين إلى الرئيس الأميركي باراك أوباما ورئيس بلدية نيويورك مايكل بلومبيرغ، وإلى ناشط في مجال مراقبة الأسلحة، حسب ما أعلن مصدر قضائي.

وقال مكتب المدعي العام في منطقة بشرق تكساس إن شانون اعتقلت في ماونت بليزنت بتكساس (جنوب الولايات المتحدة) ومثلت أمام قاضٍ فيدرالي، حيث أبلغها بالتهم الموجهة لها. وفي حال ثبتت هذه التهم فقد يحكم عليها بالسجن لمدة عشر سنوات لتهديدها رئيس الولايات المتحدة.

وجاء في بيان لمكتب المدعي العام "حسب مذكرة التوقيف، فإن ريتشاردسون متهمة بأنها أرسلت في 20 مايو/أيار 2013 بواسطة البريد ثلاث رسائل تتضمن مادة الريسين السامة". وأضاف البيان أن التهمة الرئيسية هي "تهديد رئيس الولايات المتحدة".

إلى ذلك، ذكرت السلطات الفيدرالية أن الممثلة اتصلت في البداية بـ"إف بي آي" لتزعم أن زوجها هو من بعث الرسائل، ليتبين أنها هي من أرسلتها في الحقيقة. يشار إلى أن الممثلة لعبت أدواراً ثانوية في عدد من الأفلام والمسلسلات الأميركية، وأبرزها "The walking dead،" و"The Vampire Diaries". أما زوج شانون فمحارب مخضرم في الجيش الأميركي، ويدعى ناثانيال ريتشاردسون.

وكانت المنشأة الخاصة بفرز الرسائل خارج البيت الأبيض اعترضت في أواخر مايو الماضي رسالة موجّهة إلى أوباما كانت شبيهة برسائل بعثت سابقاً إلى بلومبرغ وغلايز. وتحمل تلك الرسائل آثار مادة الريسين وهي مادة قاتلة.