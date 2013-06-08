"وجهات نظر".. برنامج جديد على شاشة "العربية الحدث"

شرعت قناة "العربية الحدث"، السبت 8 يونيو/حزيران، في بث برنامج جديد يحمل عنوان "وجهات نظر"، ويعاد بثه مرات عدة في اليوم الواحد، ومدته دقيقة واحدة، ليكون بذلك أقصر برنامج حواري على الفضائيات العربية.

والبرنامج، الذي تتطلع قناة "العربية" عبره إلى توسيع دائرة الحوار في العالم العربي، هو عبارة عن طرح لوجهتي نظر مختلفتين حول أبرز القضايا السياسية والاجتماعية والسياسية والثقافية والعلمية، من خلال إشراك أكبر عدد ممكن من أصحاب الرأي من سياسيين ومثقفين وأكاديميين وعلماء ورجال اقتصاد ومواطنين عاديين يحملون أفكارا ومواقف جادة، وذلك من أجل التعريف بهم وإظهارهم على شاشة "العربية".

كما يتيح البرنامج الفرصة للنقاش الواسع حول أبرز القضايا اليومية في المنطقة العربية، ويتطرق إلى الهموم اليومية المحلية للمواطن العربي.

وتقوم فكرة البرنامج على الاختصار وتركيز الكلمات للتعبير عن الفكرة والرأي والرأي الآخر، حيث يمنح كل مشارك 30 ثانية يتولى خلالها التعبير عن فكرته حول الموضوع، ويأتي تحديد التوقيت بهذا القدر مساهمة من قناة "العربية" في نشر ثقافة الحوار المركز، وفي إثراء عملية الحراك الفكري والسياسي والاجتماعي التي تعيشها المنطقة العربية، والتي أفرزت عددا كبيرا من المحللين والسياسيين والمتحدثين لوسائل الإعلام كثير منهم يخرج عن ضوابط وأطر التعبير الحر، وبالتالي تتعالى الأصوات وتختلط دون أن يفهم المشاهد في أحيان كثيرة لب الفكرة وجوهرها.

ويعمل برنامج "وجهة نظر"، الذي سيعاد بثه يوميا مرات عديدة، على تركيز الفكرة وإعداد الكلمات التي تظهر على الشاشة للرأي العام دون مساس بحق الفرد في التعبير عن أفكاره بكل حرية شريطة الالتزام بقاعدة الثلاثين ثانية.

وسيستضيف البرنامج أكثر من 700 مشارك سنويا في مختلف القضايا التي تطرحها القناة عبر شاشتها ووسائطها الإعلامية المختلفة مثل موقع "العربية.نت" ومواقع التواصل الاجتماعي.

وسيتم اختيار الضيوف على أساس قربهم من الموضوع، أو من خلال معرفة مسبقة بوجهات نظرهم من خلال القضايا المطروحة على الشاشة، ولا تقتصر الاستضافة على الضيوف المعروفين، بل سيتم التوسع واستضافة وجوه جديدة، مع الانفتاح على آراء المثقفين والكتاب والإعلاميين وحتى المواطنين العاديين.

وتتناول الحلقة الأولى من البرنامج أسباب الأزمة الفلسطينية والحلول المطروحة لها، ويشارك فيها كل من نصر عبد الكريم، خبير اقتصادي، و طارق الشريف، إعلامي فلسطيني.