جوجل يحتفل بذكرى ميلاد موريس سينداك الـ85

احتفلت جوجل صباح اليوم بذكرى ميلاد الكاتب موريس بيرنارد سينداك الـ85، وهو رسام أميركي وكاتب لأدب الأطفال، وقامت جوجل بتغيير شعارها وتزيينه بالشخصيات التي كان يكتب عنها سينداك في قصصه.

وُلِدَ موريس سينداك في العاشر من يونيو 1928 وتوفي صباح يوم 8 مايو 2012، في مستشفى دانبري بكونيتيكت بعد إصابته بجلطة في المخ وفق مانشرته صحيفة "البيان" الإماراتية.

اشتهر بكتابه مكان الأشياء البرية (Where the Wild Things Are)، الذي تم نشره أول مرة في عام 1963.

من مؤلفاته في مطبخ الليل (In the Night Kitchen)، وهناك في الخارج (Outside Over There) والدب الصغير (Little Bear).

بدأ حبه للكتب في سن مبكرة، عندما أصيب بمشاكل صحية أصبح بسببها طريح الفراش لمدة من الزمن.

وبعد مشاهدة فيلم "فانتازيا" لوالت ديزني في سن الثانية عشرة من عمره، قرر أن يصبح رساما للقصص.

وكانت أول أفكاره خلق نافذة للعرض في متجر اللعب (F.A.O. Schwarz) وظهرت رسوماته الأولى عام 1947 في كتاب بعنوان (Atomics for the Millions) للمؤلف الدكتور ماكسويل لي إيدينوف.

أمضى سنوات الخمسينات في رسم الشخصيات للعديد من كتب الأطفال المكتوبة من قبل الآخرين، قبل أن يبدأ في كتابة قصصه الخاصة.