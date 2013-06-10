خطبة الجمعة بالإنكليزية لأول مرة في مسجد بإقليم كردستان

في بادرة غير مسبوقة، قررت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في إقليم كردستان تخصيص أحد مساجد مدينة السليمانية لإلقاء خطب الجمعة باللغة الإنكليزية.

وأوضح جمال خضر مدير عام الأوقاف في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في إقليم كردستان العراق لـ"العربية نت" أن هذا القرار يهدف إلى إطلاع المسلمين غير الناطقين باللغة الكردية أو العربية على موضوع الخطبة، والتي عادة ما تتناول قضايا داخلية وخارجية لتثقيف المسلمين بما يمليه الشرع والدين.

وعن دواعي هذا القرار يضيف خضر أن هذا القرار اتخذ بعد أن تمت مراجعتنا من عدد كبير من المسلمين الذين لا يتقنون اللغة العربية أو الكردية ويواظبون على حضور صلاة الجمعة، وهؤلاء أغلبهم من الجنسيات الآسيوية التي استقطبهم سوق العمل في كردستان والذين يقدر عددهم بالآلاف، فضلا عن أعضاء الهيئات الدبلوماسية التابعة للدول الإسلامية.

وأضاف "حين استفتينا مراجعنا الدينية لم يعترض أحد؛ فأصبح القرار أن تقسم الخطبة إلى قسمين؛ القسم الأول باللغة الكردية أو العربية، والقسم الثاني باللغة الإنكليزية".

وعلى صعيد متصل، قال الناطق الإعلامي باسم وزارة الأوقاف في الإقليم ميروان نقشبندي إن القرار يهدف لإطلاع العمال وأصحاب الأعمال الأجانب غير الناطقين باللغة الكردية على موضوع خطبة الجمعة؛ وقد اختير مسجد (آزادي) في السليمانية لهذا الغرض.

مبيناً أن من حق المسلمين الأجانب، الاطلاع على موضوع خطب الجمعة للاستفادة الدينية منها.. لاسيما وأن الإسلام والمسلمين يتعرضون اليوم إلى حملة تشويه ظالمة.

ومن الجدير بالذكر أن عدد المساجد في محافظات إقليم كردستان العراق يصل إلى 4563 مسجداً.