أطفال يغنّون أمام منزل مانديلا من أجل شفائه

غنى تلاميذ مدرسة في جنوب إفريقيا الثلاثاء، من أجل شفاء نلسون مانديلا الرئيس الأسبق لبلادهم، وزعيم حملة مناهضة التمييز العنصري، والذي يمضي يومه الرابع في المستشفى مصابا بعدوى في الرئة.

واحتشد تلاميذ من مدرسة "رينبو هيل كريستيان" للتعليم الأساسي أمام منزل مانديلا في منطقة هوجتون بجوهانسبرج، وعبروا عن أملهم بالشفاء العاجل للزعيم، الذي ذكر بيان حكومي أن "حالته خطيرة لكنها مستقرة".

وقالت معلمة تدعى زودوا إن التلاميذ حضروا لمنزل مانديلا متمنين له الشفاء، وأضافت المعلمة "نحن هنا اليوم من أجله، إذا لم يكن من أجله فلا يفترض أن نكون هنا، فنحن في غاية السعادة لأنه على قيد الحياة، نحن هنا لنتمنى له الشفاء".

وفي بيان من فقرتين كرر الرئيس جاكوب زوما دعوته لمواطني جنوب إفريقيا للصلاة من أجل مانديلا (94 عاماً)، وفي متحف منزل مانديلا في سويتو عبّر تلاميذ مدرسة "ايليتو تيمبا" عن تقديرهم له، وقال معلم يدعى ايسك ماكواكوا، إنه يتمنى لمانديلا عمرا مديدا.

وأضاف "نتمنى له سرعة الشفاء لأننا نتمنى أن نراه مرة أخرى على مدى السنوات العشر القادمة أيضا، إذا أذن الله ومد في عمره"

يذكر أن مانديلا عانى من مشكلات في التنفس خلال السنوات الأخيرة، وكان مانديلا الحاصل على جائزة نوبل للسلام تنحى عن الرئاسة عام 1999، بعدما شغل المنصب فترة واحدة منذ عام 1994. وابتعد عن السياسة قبل نحو عشر سنوات.