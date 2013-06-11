السجن 11 عاماً لكويتية "تغرّد" من هاتف زوجها لتوريطه

حكمت محكمة كويتية على كويتية بالسجن 11 عاماً إثر نشرها "تغريدات" مسيئة للحكومة، أرادت من خلالها توريط زوجها للانتقام منه.

وكانت "المغرّدة" قد قامت بفتح حساب في موقع "تويتر" مستخدمةً هاتف زوجها النقال خلال نومه، وبدأت، تحت اسم مستعار، بنشر "تغريدات" مسيئة للحكومة ولنظام الحكم.

ووفقاً لحيثيات الحكم، فإن الزوجة كانت تقوم بنشر "التغريدات" أثناء نوم زوجها دون علم هذا الأخير بوجود حساب له في" تويتر".

وبعد تحرّي رجال الأمن حول "المغرّد المسيء" صُدم الزوج حيث كان "آخر من يعلم" بوجود حساب له، تحت اسم مستعار، على "تويتر"، حيث كشفت التحقيقات أن الزوجة دأبت على إرسال "التغريدات" في الليل بعد تأكدها من نوم زوجها.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المتهمة أقرت خلال التحقيقات أمام النيابة العامة بأنها هي التي أنشأت الحساب في أول أسبوع من شهر أغسطس/آب 2012 للإيقاع بزوجها، حيث بينه وبينها خلافات وضغينة، ووفقاً لما جاء في صحيفة "القبس".

وكشفت أنها استمرت في الكتابة عبر هذا الحساب من فترة لأخرى، مستخدمةً هاتف زوجها النقال خلال نومه. ولضمان عدم اكتشاف أمرها كانت "المغردة" تقوم بتحميل برنامج "تويتر" على الهاتف وتنشر "التغريدات" ثم تقوم بمسح البرنامج عقب انتهائها من كتابة هذه العبارات مباشرة.