موظف بنك يحوّل 293 مليون دولار خلال "غفوة" تاريخية

ارتكب موظف بنك ألماني "غلطة" لن تتكرر واحداً من المليون، حتى ولو بالصدفة، فقد قام بتحويل مبلغ 293 مليون دولار لأحد الحسابات في لحظة "غفوة" تاريخية، وكان المبلغ الحقيقي للتحويل لم يتجازو 40.62 يورو فقط، إلا أن إصبع يده جاءت على رقم اثنان وبدأ بالتكرار.

وبحسب صحيفة "ذا إنكويستر"، فيبدو أن الموظف الألماني جاء إلى العمل وهو "سهران" ومتعب للغاية، وكان بحاجة إلى قيلولة، لكنه اختارها أثناء العمل، وخلال تحويل المبلغ لحساب متقاعد ألماني وضع إصبعه على رقم 2 وظل إصبعه على هذا الرقم ليطبع على الشاشة 222.22.222.222 يورو أي ما يعادل 293 مليون دولار.

وعلى الرغم من أن زميلة الموظف هي مَنْ تراجع المبالغ المرسلة والمحولة إلا أنها لم تتنبه للرقم، ولم يكتشف البنك ذلك الخطأ إلا بعد أيام.

وقام البنك بدوره بفصل الموظفة المسؤولة عن مراقبة التحويلات، بيد أن هذا الأخيرة رفضت القرار ولجأت إلى المحكمة العمالية في ولاية "هسن" الألمانية التي أعادتها للعمل، مبررة ذلك بأنه خطأ غير مقصود ويحدث لأي موظف وفي أي مكان.

والموظفة البالغة من العمر 48 عاماً تعمل في المصرف نفسه منذ عام 1986.

وأوضحت المحكمة في بيان أن "الموظف غفا لبرهة وهو لا يزال يكبس على الرقم 2 في لوحة المفاتيح". وقد تنبه المصرف إلى الخطأ قبل إنجاز التحويلة من حساب متقاعد ألماني.