تقرير دولي: 15 مليون طفل بالعالم يعملون خدماً بالمنازل

يعمل أكثر من 15 مليون طفل في العالم بين 5 سنوات و17 سنة خدماً في المنازل، وهم معرّضون للعنف الجسدي والمعنوي والجنسي، بحسب ما أعلنه مكتب العمل الدولي في جنيف الذي نشر تقريره اليوم بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال.

وقالت كونستانس توماس، مديرة برنامج مكتب العمل الدولي للقضاء على عمالة الاطفال، إن "هؤلاء الأطفال بعيدون عن عائلاتهم ومنعزلون ويعملون لساعات طويلة ولا يتمتعون بأي حرية شخصية، وغالباً ما يكون عملهم سرياً".

وأوضحت أن هؤلاء الاطفال يقومون بالأعمال المنزلية والطبخ والغسل والكيّ وهم يعانون سوء تغذية وغالباً ما يتعرضون للإهانة.

وأكدت كونستانس توماس أن عمل الاطفال في المنازل موجود في كل انحاء العالم، مشيرة الى انه منتشر في بعض البلدان الافريقية مثل بوركينا فاسو وساحل العاج وغانا ومالي.

وجاء في تقرير نشره مكتب العمل الدولي أن بعض العائلات الريفية في باكستان ونيبال تضطر الى إرسال أولادها للعمل كخدم في المنازل كي تتمكن من تسديد ديونها.

ويتم استغلال مئات الآلاف من الأطفال في أعمال قسرية في هايتي، فيما يتم نقل آلاف الفتيات من إثيوبيا للعمل كخادمات منازل في الشرق الاوسط سنوياً.