السجن 3 سنوات لابن شرطي سرق ملابس "داخلية" نسائية

قضت محكمة بريطانية بسجن ابن شرطي لمدة 3 سنوات بتهمة سرقة 50 زوجاً من الملابس الداخلية النسائية من زميلة سابقة له في المدرسة، بعد اقتحام منزلها بحسب ما نقلته صحيفة "الرياض" السعودية.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" إن مارك كوكس -22 عاماً- سرق مفاتيح منزل إيما بانشيز -21 عاماً- بمدينة نورثامبتون بعد حضوره حفلة فيه، ثم قام بالتسلّل إلى منزلها بعد ذهابها إلى العمل وسرقة ملابسها الداخلية.

وأضافت الصحيفة أن إيما، التي تعمل في مركز اتصال، اكتشفت بعد مرور أسبوعين أن قطعاً من ملابسها الداخلية مفقودة، واشتبهت بمارك حين أرسل لها رسالة نصية في الثاني من مارس الماضي يستفسر فيها عمّا إذا كانت ستخرج مع صديقها في ذلك المساء، وقامت بإبلاغ الشرطة.

وعثرت الشرطة على كميات كبيرة من الملابس الداخلية النسائية تحت سرير مارك إلى جانب خوذة شرطة وأصفاد وزي شرطة، بعد أن قامت بتفتيش منزله في مدينة نورثامبتون.

واعترف مارك أمام المحكمة لاحقاً بتهمتين من جرائم السطو وتهمة حيازة زي الشرطة، وأبلغ المحكمة بأنه احتفظ بالزي لأن جدّه ووالده خدما كشرطيين، وأمرت محكمة التاج بمدينة نورثامبتون بسجن مارك 3 سنوات وإخضاعه لدورة إعادة تأهيل لمساعدته في التغلّب على إدمانه على الملابس الداخلية النسائية.