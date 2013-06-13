175 ألف دولار مقابل نسخة من مجلة بها أول صورة لسوبرمان

قال موقع متخصص في بيع المجلات الأربعاء، إن مجلة عمرها 75 عاماً تصور أول ظهور لشخصية الرجل الخارق "سوبرمان" بيعت مقابل 175 ألف دولار في مزاد عبر الإنترنت.

ولم يكشف عن هوية مشتري المجلة التي عثر عليها داخل حائط منزل في ولاية مينيسوتا.

وسجلت نسخة مجلة "اكشن كوميكس رقم 1" التي يعود تاريخها إلى يونيو/حزيران 1938 أول ظهور لشخصية الرجل الخارق للكاتب جيري سيجل والرسامجو شوستر.

وقال ستيفن فيشلر الرئيس التنفيذي لموقع "كوميك كونكت" إنه كان من المقدر بيع المجلة بحوالي 100 ألف دولار. وأضاف أن هناك حوالي 100 نسخة متبقية من النسخ الأصلية للمجلة وعددها 250 ألفاً.

وأبلغ فيشلر "رويترز" أنها جديرة بالاهتمام لأنها كانت حدثا تاريخياً".

وباع مقاول التشييد ديفيد جونزاليس المجلة التي عثر عليها بين صحف استخدمت كعازل في حائط أثناء تجديد منزل في هوفمان بولاية مينيسوتا.