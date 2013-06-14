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مدينة إفريقية تفرض غرامات على "القبل" وتمنعها علناً

المصدر: مبابان - فرانس- برس
قرار بلدي بمنع تبادل القبل
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قررت مدينة في مملكة سوازيلاند بإفريقيا فرض غرامات على العشاق الذين يتبادلون القبل الحارة علناً، باعتباره تصرفاً "غير لائق".

وشرح مزوانديل ندزينيسا، رئيس بلدية مدينة سيتيكي الصغيرة الواقعة شرق المملكة، أن قيمة هذه الغرامة قد تصل إلى 120 ليلانغيني، أي ما يعادل 9 يورو، لكنه لا يزال من الممكن تقبيل الأطفال.

واعتبرت "تهمبي مدلوفو" التي تعيش في المدينة أن "تبادل القبل علنا ليس من عادات ثقافتنا"، وأضافت أنها لا تجرؤ حتى على تقبيل ابنها المراهق على خده.

يذكر أنه في سوازيلاند يمنع قانون وطني التبول في الشوارع، بالإضافة إلى رمي الأوراق أرضا وبيع البضائع في الشوارع.

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