نجاة مزارع برازيلي بعد اختراق منشار كهربائي لبطنه

نجا مزارع برازيلي من الموت المحقق بعد اختراق منشار كهربائي دائري لبطنه على عمق 10 سنتيمترات، حسب ما ذكرته صحيفة "هافينجتون بوست" البريطانية.

وكان غريغوري ستينميديك البالغ من العمر 56 سنة ينشر الخشب في منزله بمنطقة كامبينا في البرازيل، عندما اخترق المنشار الكهربائي بطنه.



وعلى أثر ذلك قامت زوجته، فريدا، بإجراء الإسعافات الأولية لوقف النزيف قبل اتخاذ القرار ونقله إلى أقرب مستشفى حيث كانت تبعد 30 ميلا.



واستغرق الأطباء ساعتين لإزالة المنشار الكهربائي، إذ تعقدت العملية الجراحية في بدايتها لأن المزارع قام بزرع الكلى سابقا.



وقال أحد الأطباء إن زوجة ستينميديك أنقذت حياة زوجها من خلال عدم السماح له بإزالة المنشار لما كان سيسببه من أضرار وتلف شديد في جدار المعدة.



وشكرت ستينميديك الأطباء لإنقاذهم حياه زوجها قائلة: "زوجي بسبع أرواح".