شرطة دبي تعيد 70 ألف دولار لزائرة بعد رميها في القمامة

أكد القائد العام لشرطة دبي الفريق ضاحي خلفان أن شرطة دبي تراعي الحالات الإنسانية في البلاغات، التي تتلقاها مثل حالة زائرة أجنبية نسيت 70 ألف دولار في غرفتها بأحد الفنادق، وتذكرت أثناء وجودها في المطار فاتصلت بغرفة عمليات شرطة دبي.

وأضاف، بحسب ما نقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية، أن دورية من الشرطة انتقلت إلى المكان فوراً، وتبين أن المرأة تركت النقود في حقيبة داخل خزانة الملابس، وليس في خزنة النقود والأمانات في الغرفة، وغطتها بأكياس فارغة حتى لا يلتفت إليها أحد.

كما أشار إلى أنها شخصياً لم تنتبه إلى نقودها وغادرت، وحين وصلت الدورية لم تجد النقود، إذ تم تنظيف الغرفة تماماً، فسأل رجال الشرطة إدارة الفندق وعلموا أن مسؤولي النظافة أخلوا مهملات النزيلة وألقوها في صناديق القمامة التي أفرغتها بدورها سيارات البلدية.

وتابع قائلاً إن رجال الشرطة لم ييأسوا وتعقبوا سيارة البلدية بعد التعميم على رقم لوحتها، ثم طلبوا من السائق العودة إلى الفندق. وتم تفريغ النفايات وبحث عمال النظافة في القمامة حتى عثروا على حقيبة الدولارات التي سلمت لصاحبتها وسط حالة من ذهول انتابتها.