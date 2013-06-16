كارديشيان وويست يستقبلان طفلتها الأولى.. والاسم مجهول

أنجبت نجمة تلفزيون الواقع الأميركية كيم كرديشيان أمس السبت مولدها الأول، وهو طفلة، لكن لم يكشف عن اسمها بعد.

وذكر موقع "تي أم زي" الذي يعنى بأخبار المشاهير أن الأم والطفلة التي ولدت قبل خمسة أسابيع من الموعد المفترض في حالة جيدة.



وأوضح الموقع أن والد الطفلة مغني الراب الأميركي كاني ويست حضر عملية الولادة في مستشفى "سيدرز-سيناي مديكال سنتر" في لوس أنجليس.

يذكر أن الطفلة الحديثة الولادة هي المولود الأول لويست أيضاً. وبدأت علاقة مغني الراب بكيم كارداشيان في ابريل/نيسان 2012.



وتقوم كارداشيان وأخواتها ببطولة برنامج الواقع "متابعة آلكارداشيان"، وتملك كارداشيان خط انتاج ملابس.



