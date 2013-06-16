"العربية بودكاست" يبث أغاني نادرة للراحل طلال مداح

فوجئ جمهور المطرب السعودي الراحل، طلال مداح، بقدرته على إجادته الغناء بعدة لهجات عربية، كالسودانية واليمنية والتونسية والمغربية، بالإضافة للغناء باللغة الإنجليزية، رغم أنه حاصل على السادس ابتدائي فقط.

وعرضت خدمة "العربية بودكاست" عبر برنامج "زمان" الذي يقدمه الزميل محمد اليوسي، مقتطفات من رحلة حياة الفنان طلال مداح الفنية.

واعتبر الكثير من محبي الفنان الراحل أن هذه المرة الأولى التي سيسمعون فيها هذه الأغاني، خاصة عندما غنى بالإنجليزية.

وقد وُلد طلال مداح في مكة في الخامس من أغسطس 1940 وتوفي في 11 أغسطس 2000، وهو ملحن وفنان سعودي، عُرف بألقاب عديدة، منها "الحنجرة الذهبية" و"قيثارة الشرق" و"صوت الأرض" و"زرياب" الذي أطلقه عليه موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، و"أستاذ الجميع" الذي أطلقه عليه الفنان محمد عبده.

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"طلال مداح وقصة غنائه بـ7 لهجات"