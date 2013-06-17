أسترالية تتعافى من حادث سير كبير.. لتكتشف تغيير لكنتها

بدأت امرأة أسترالية منذ 8 سنوات التكلّم بلكنة فرنسية بعد إصابتها بصدمة على الرأس، وهذه ظاهرة نادرة يسميها الأطباء "متلازمة اللكنة الأجنبية"، حسب ما نقله التلفزيون الأسترالي الرسمي.

وتعرّضت ليان رو، التي وُلدت وترعرعت في جزيرة تزمانيا (جنوب أستراليا) لجروح بليغة من جراء حادث سير قبل 8 سنوات، كما أصيبت بكسر في فكها. وبعد تعافيها، بدأت تتكلم بلكنة فرنسية.

وقالت رو في مقابلة مع التلفزيون الأسترالي: "هذا الأمر يغضبني لأنني أسترالية ولستُ فرنسية، علماً أنه ليست لدي مشكلة مع الفرنسيين". وأوضحت أن هذا الوضع سبب لها عقدة وقلقاً وعزلة، مضيفةً: "أفضل الليل بسبب الهدوء وقلة الناس".

وشرح طبيب العائلة روبرت نيوتن أن ليان رو هي المريضة الثانية المعروفة في أستراليا التي لديها متلازمة اللكنة الأجنبية. وقال الطبيب الذي كان يعرفها قبل الحادث: "كانت تتلكم بلكنة أسترالية عادية" قبل الحادث، مضيفاً "درست الفرنسية في المدرسة لكنها لم تزر فرنسا يوماً وليس لديها أصدقاء فرنسيون".

يُذكر أن متلازمة اللكنة الأجنبية اكتشفت سنة 1907 وشخصت عشرات المرات فقط منذ ذلك الوقت. وهي تعزى، بحسب الأطباء، إلى إصابة في القسم المخصص للغة في الدماغ.