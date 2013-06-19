الملتقى الأول لنادي الصحافة الفضائية ينطلق من عمان

يُعقد في عمان خلال الفترة من 1-3 يوليو/تموز 2013 الملتقى السنوي الأول لنادي الصحافة الفضائية B.J.C ، تحت عنوان (نحو أسرة إعلامية واحدة) بالتعاون مع بعض وكالات الأنباء وكبريات المؤسسات الصحافية العربية الحكومية والخاصة وبمشاركة من رموز الإعلام العربي.

وقال عبدالوهاب الفايز، أمين عام الملتقى، في تصريح لـ"العربية.نت" إن التراجع الكبير للصحافة الورقية أمام تصاعد موجة النشر الإلكتروني والضعف الواضح في حجم الإعلان الإلكتروني عربياً، وعدم وجود آلية بيّنة للعمل الصحافي المشترك. كان الدافع الى التفكير في إيجاد وسائل أكثر فاعلية للحفاظ على قيمة ووجود هذا النوع من الخدمات الإعلامية وتطويرها بشكل يضمن بقاءها واستمراريتها وزيادة تأثيرها ومكاسبها المادية والمعنوية.

ويعمل النادي بحيادية تامة وبشفافية عالية على استقراء وإعادة نشر كل ما يقدم عبر وسائل الإعلام والتواصل المقروءة والمرئية والمسموعة من خلال نافذة واحدة وعبر قنواته المتخصصة وفق ضوابط مهنية عالية تسعى إلى إبراز الحقيقة وتجريدها من كل شائبة، حسب ما أورد الفايز.

وتتمحور فكرة الملتقى السنوي الأول حول تعزيز فكرة الصحافة الفضائية كمفهوم ودور التعاون المشترك بين الهيئات التحريرية المتخصصة في صناعة الخبر في العالم العربي، ومناقشة الدور الذي تقوم به وسائل الإعلان والإعلام الحديثة مهنيا في ظل المتغيرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة العربية.

وقال الدكتور صالح الشادي، رئيس نادي الصحافة الفضائية، لـ"العربية.نت" إن هذا النادي يأتي ضمن المبادرات الرائدة في مجال الإعلام لإزالة الاعتبارات الجغرافية والخروج من إطار الدوائر الصغرى في استقراء الخبر ونقله، إضافة لطرح قضية المهنية وأخلاقيات العمل الإعلامي في كافة الميادين.

وبيّن أن الاستعدادات جارية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لاستضافة الوفود المشاركة في الملتقى والذي سيحظى بمشاركة عربية واسعة.

وستتم مناقشة مجموعة من أوراق العمل خلال ندوات متخصصة تلقي الضوء على مجموعة من القضايا الإعلامية والتجارب المعاصرة للمؤسسات الإعلامية العامة والخاصة بالإضافة إلى تكريم بعض الشخصيات الإعلامية والفنية المؤثرة.

الجدير بالذكر أن نادي الصحافة الفضائية B.J.C قد أسس مطلع هذا العام بهدف إيجاد أنماط مغايرة من الصحافة التفاعلية تواكب العصر وتراعي الظروف السائدة بشراكة استراتيجية بين دار المصدر الدولية للإعلام (لندن) وشركة التطوير الاستراتيجي (عمان).