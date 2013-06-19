سترات مزودة بمراوح للتبريد تقي من حرارة الصيف في دبي

لا يبالي ناصر وحمد المفتشان الميدانيان في دبي بعد اليوم بحرارة الصيف اللاهبة، بعد أن زوّدتهما دائرة التنمية الاقتصادية بسترات مزودة بمراوح للتبريد.

وتقوم هذه السترات بعزل جسم من يلبسها عن حرارة الجو الخارجي عبر مراوح صغيرة موضوعة في جوانب السترة تعمل على الطاقة الشمسية وأخرى مزودة ببطاريات يمكن شحنها تعمل لأكثر من سبع ساعات.

وليست الخوذ والسترات والسراويل المزودة بمراوح للتبريد بالاختراع الجديد فهي منتشرة في دول عدة إلا أن جلبها للشرق الاوسط للمرة الأولى كان وليد افكار أحد الموظفين في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي.

ودفعت هذه الطريقة المبتكرة دائرة التنمية للبحث والتقصي عن تقنيات جديدة لتوزيعها مستقبلا على موظفين في مجالات أخرى.

وتحافظ هذه السترات على حالة فيزيائية معتدلة للموظف ترفع من جودة عملة ميدانياً تحت أي ظروف، وذلك لأنها خفيفة الوزن، ولا تشكل حملاً على الموظف. قد تكون حلاً فعالاً لمواجهة حرارة قد تقارب صيفاً الخمسين درجة مئوية.