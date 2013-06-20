"العربية.نت" تدشن خدمة البحث في البث المباشر للقناة

أطلق موقع "العربية.نت" خدمة البحث في البث المباشر لقناة "العربية"، وتتيح هذه الخدمة للمستخدم البحث في أرشيف كامل وواسع لكل ما ظهر على الهواء مباشرة خلال الثلاثة أشهر الماضية.

وتعد هذه الخدمة سابقة تنفرد بها "العربية.نت" بين المواقع الإخبارية والقنوات الفضائية العربية، حيث تمنح المشاهد أرشيفا أوسع وتوقيتات دقيقة لكل مرة لفظت فيها الكلمة الدليلية محل البحث.

وسيكتفي المستخدم لهذه الخدمة بوضع كلمة دليلية في خانة البحث على الموقع، ليعطيه محرك البحث مقاطع فيديو لكل مرة تم لفظ الكلمة الدليلية فيها على شاشة قناة "العربية".

وتبلغ مدة كل مقطع فيديو ثلاث دقائق، وتكون فيه إشارة، على شكل علامة حمراء، تقود الباحث الى اللحظة التي لفظت فيها الكلمة المراد البحث عنها.

كما يمكن للمستخدم، عبر الضغط على أسهم "رجوع" و"تقديم" الوصول الى دقائق البث التي سبقت أو تلت هذا المقطع الذي يشاهده من البث المباشر للقناة.

وتسهّل هذه الخدمة على المتابع لقناة "العربية" الوصول إلى مقاطع من برامج أو نشرات إخبارية لم يتسن له مشاهدتها على الشاشة.