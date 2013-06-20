حملة مرورية بالكويت تسحق المركبات المخالفة وتحولها خردة

تشهد الكويت حملة مرورية واسعة منذ أسابيع يقودها الوكيل المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالفتاح العلي بنفسه، مما أسهمت في فك الاختناق المروري والزحمة التي كانت حديث الشارع الكويتي.

ويقوم اللواء عبدالفتاح بملاحقة سيارات السباق إلى منازل أصحابها ومصادرتها، وقد اشتهرت أنواع من المركبات بالتفحيط مثل "الجي تي والزد" ولم تقف الحملة عند هذا الحد بل قامت بفرض عقوبات على أصحاب المركبات الذين لم يدفعوا غرامات سابقة مما أدخل في خزينة الكويت أكثر من ٣٠ مليون دولار في غضون أيام، وكان اللواء عبدالفتاح توعد بملاحقة المفحطين حتى لو كانوا في قلب الصحراء.

ويتحدث العامة عن شوارع الكويت ما قبل اللواء عبدالفتاح العلي وما بعدها... فشتان بين ماضٍ قريب كانت الشوارع شبه متوقفة وبين الشوارع ما بعد الحملة المستمرة خصوصا في ظل مخالفة الآلاف من السائقين يوميا ومصادرة مركباتهم وإلقاء القبض على الآلاف من مزوّري رخص القيادة والقضاء على المستهترين و"المفحطين".

وحاولت "العربية.نت" الاتصال باللواء عبدالفتاح العلي لكن دون جدوى، خصوصا بعد قيام وزارة الداخلية بكبس مئات المركبات المخالفة.

وقال مصدر أمني ضمن فريق الداخلية الذي يجوب الشوارع يوميا بحملة واسعة لـ"العربية.نت" إن الحملة نجحت إلى حد كبير في ظل ضبط يوميا آلاف المخالفين والمستهترين والمركبات منتهية الصلاحية.

ملاحقة "المفحطين" في منازلهم

وأكد المصدر الذي رفض الإفصاح عن اسمه لعدم وجود تصريح من الداخلية إن الحملة بدأت بملاحقة المفحطين حتى في منازلهم وصادرت خلال اليومين الماضيين أكثر من ١٣٠٠ مركبة خصوصا من نوع "جي تي وزد اكس" اللتين اشتهرتا بـ"التقحيص" - وهو التفحيط - في الكويت.

وقال المصدر الأمني، إن الحملة بدأت بمصادرة المركبات حتى وهي متوقفة، موضحاً أن الحملة ألقت القبض على مئات الرخص المزوّرة وآلاف الذين يقودون بلا رخص قيادة، مبينا أن أكثر المخالفات تكثر في مناطق اشتهرت بالعزاب الوافدين الذين يستخدمون مركبات منتهية الصلاحية وليس لها تأمين وغير مجددة، مشيرا إلى أنه تتم مصادرة المئات من تلك المركبات وسحقها وتحويلها إلى خردة.

وأكد أن شوارع الكويت خلت تقريباً من الزحام، مؤكدا أن الحملة جعلت الكثير من المخالفين يختبئون في منازلهم.

"لا واسطة"

وكانت حملة المخالفات بدأت بمركبة تعود إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبدالله.

وطالت الكثير من المسؤولين خصوصا وأنها رفعت شعار "لا واسطة... القانون على الجميع".

الغريب في الأمر أن تجمّع نبض الكويت طالب باستنساخ اللواء عبدالفتاح العلي وتوزيعه على جميع الإدارات والمؤسسات الحكومية بعد نجاح حملته مشترطا عدم دخول "الواسطة" في حملته.

وأكد رئيس تجمع نبض الكويت يوسف زكريا أن الكويت الآن تحتاج إلى تكاتف أبنائها وتعاضدهم للخروج من الحالة السياسية التي تعيشها، وللدفع نحو استقرار البلد.

1700 رخصة مزورة

من جهتها قالت المواطنة مشاعل المطيري إنها أحست بفرق كبير خصوصا عند غياب المستهترين وعدم وجود زحام، مضيفة أنه "في السابق كنا نرصد مظاهر غير حضارية مثل الاستهتار في تجاوز الإشارة الحمراء وعدم التقيد بالكثير من القوانين لكن اليوم أصبحت الشوارع مختلفة وتبقى فقط مشكلة مركبات الأجرة التي وعد بها اللواء منح السائقين دورات إضافية في كيفية القيادة والتعامل مع الناس.

وكان الوكيل المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالفتاح العلي، أفاد بأنه "تم رصد أكثر من 1700 معاملة رخصة قيادة مزورة خلال الشهرين الماضيين"، قام حاملوها بتزويرها على أنهم طلبة في الجامعة، كما قام البعض الآخر بتزوير إذن العمل للحصول على الرخصة.

وكانت الإدارة العامة للمرور أشارت إلى أنها استطاعت مخالفة أكثر من 12800 شخص يسيرون على "أكتاف الطريق".

