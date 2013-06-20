فلسطيني يخترع كرسيا للمعاقين يتيح لهم الحركة بـ"العين"

حاز المخترع الفلسطيني زياد الدرعاوي على تكريم جامعة الدول العربية بالتعاون مع شركة "إس آى تكنولوجيز" ومجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة لاختراعه كرسيا لذوي الاحتياجات الخاصة حيث يتم التحكم به عن طريق العين باستخدام نظارة تم ربطها إلكترونياً بدوائر خاصة لتساعد المقعد على توجيه الكرسي بشكل سلس يشبه إلى حد ما كيفية تشغيل وإيقاف السيارة العادية ولكن هنا باستخدام حركات معينة من الجسم تم ربطها بدوائر إلكترونية.

وأقيم حفل التكريم في مقر الجامعة العربية حيث استقبل سفير دولة فلسطين بالقاهرة د. بركات الفرا الأربعاء، زياد الدرعاوي.

وشرح الدرعاوي أثناء اللقاء آلية عمل النظارة الإلكترونية، والتي تتحكم بالكرسي المتحرك عبر العين، ويمكن استخدامها على أغلب الأجهزة الإلكترونية، واصفا الاختراع بتميزه لأنه يقدم تكنولوجيا تكلفتها رخيصة جدا لا تتجاوز 100 دولار ودرجة أمان عالية نسبيا.

وأوضح أن هذه النظارة المستخدمة على كرسي يمكن أن تستخدم في كل مجال من مجالات الحياة الإلكترونية التي تساعد ذوي الاحتياجات الخاصة من القيام في معظم أعمالهم بشكل سلس ولهذا فإن هذه النظارة ليست للحركة فقط.

وأضاف "قمنا بتسجيله كبراءة اختراع في فلسطين عبر وزارة الاقتصاد الوطني بصفتها الجهة المسؤولة عن تسجيل هذه الاختراعات، وبناء عليه تم تكريمنا من قبل الجامعة العربية، وحصلنا على العضوية العاملة في مجلس الشباب العربي".

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد استقبل، في مقر إقامته بالعاصمة الأردنية عمان منذ أيام زياد الدرعاوي، واطلع على اختراعه.

