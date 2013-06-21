أنجلينا جولي تزور اللاجئين السوريين في الزعتري

زارت المبعوثة الخاصة للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة انجلينا جولي والمفوض العام انطونيو غوتيريس مخيم الزعتري على الحدود الأردنية السورية للاطلاع على أوضاع اللاجئين السوريين هناك في يوم اللاجئ العالمي.

وناشدت جولي المجتمع الدولي بتقديم المزيد من المساعدات للاجئين السوريين في محنتهم التي وصفتها بأنها أسوأ أزمة إنسانية يشهدها القرن الواحد والعشرين.

وقالت خلال مؤتمر صحافي عقد في مخيم الزعتري الخميس، "أناشد قادة الدول على وضع خلافاتهم جانباً وتوحيد جهودهم لإنهاء العنف وإيجاد حل سياسي للأزمة السورية".

ووفق ما نشرته وكالة عمون الإخبارية دعت النجمة الأميركية مجلس الأمن الى ضرورة العمل بجدية واتخاذ القرارات الحازمة من أجل وقف العنف في سوريا تجنبا لمزيد من المآسي فضلا عن إنهاء معاناة اللاجئين خارج سوريا، مبينة أن كل 40 ثانية يعبر لاجئ سوري الى إحدى دول الجوار.

ولفتت الى أنها قابلت العديد من اللاجئين السوريين الذين كانوا ينتابهم الخوف والهلع من مجريات الأحداث الدامية والخطيرة في مناطقهم التي قدموا منها في بلدهم سوريا، مبينة أنهم شكوا لها أنهم خسروا منازلهم وعائلاتهم.

وأكدت أن العناية باللاجئين أينما حلّوا، هو استثمار بهم لكي يعودوا الى أوطانهم من أجل بنائها من جديد، مشيرة الى أن ذلك يتطلب جهدا دوليا وعملا مشتركا.

