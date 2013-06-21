رصد حوت أسود قبالة سواحل كندا للمرة الأولى منذ 60 سنة

رُصد حوت أسود في شمال المحيط الهادئ قبالة سواحل كندا الغربية للمرة الأولى منذ أكثر من 60 سنة، علماً أن هذا الحيوان هو من أكثر الحيوانات المهددة بالانقراض، حسب ما أعلنت وزارة الصيد والمحيطات صباح الجمعة 21 يونيو/حزيران.

ورصدت سفينة تابعة لحراس الشواطئ الكنديين هذا الحوت مرات عدة بينما كانت تبحر غربي جزر الملكة شارلوت الواقعة في أقصى شمال مقاطعة كولومبيا البريطانية على الحدود مع ولاية ألاسكا الأميركية.

ولم يتم رصد هذا النوع من الحيتان في المياه الكندية سوى ست مرات خلال القرن العشرين، علماً أن المرة الأخيرة كانت منذ أكثر من ستين سنة، بحسب الوزارة.

ويتميز هذا الحوت المهدد إلى حد كبير بالانقراض بجلد أسود وفك معقوف وتورمات بيضاء على رأسه. وقد يصل طوله إلى 17 متراً ووزنه إلى 90 طناً.

ونظراً إلى الصيد المكثف الذي استهدف الحيتان السوداء طوال القرن التاسع عشر وخلال النصف الأول من القرن العشرين، لم يبق منها سوى 300 إلى 400 حوت قبالة سواحل كولومبيا البريطانية وألاسكا وفي بحر بيرينغ.

