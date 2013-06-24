دراسة بريطانية تؤكد أن النباتات تجيد الحسابات الرياضية

وجدت دراسة بريطانية أن النباتات تجري حسابات رياضية صعبة بهدف التأكد من امتلاكها غذاء يكفيها طوال الليل، بحسب ما أوردت "صحيفة الرياض".

وبيّنت الدراسة التي نشرت في دورية (إي لايف) العلمية أن باحثين من مركز جون إينز البريطاني وجدوا أن النباتات تعدّل نسبة استهلاكها للغذاء بهدف تفادي الجوع خلال الليل.

كما وجد الباحثون أن النباتات قادرة حتى على تعويض ما ينقصها من الغذاء، لدى حلول الليل باكراً، واستنتجوا أن الدقة التي تعدّل فيها هذه النباتات استهلاكها تفترض أنها تجري عملية قسمة معقدة، مشيرين إلى أن هذا المثل الأول الملموس في علم الأحياء لإجراء عملية حسابية معقدة مماثلة. وقام الباحثون بدراسة على نباتات "أرابيدوبسيس" التي تعدّ نباتات نموذجية للاختبارات.

وقالت أليسون سميث، الاستاذة الأساسية في الدراسة لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن هذه النباتات "تقوم بعمليات حسابية بطريقة بسيطة وكيميائية ما أثار دهشتنا نحن العلماء.